الاتحاد.. ديابي يعود والشنقيطي والعبود جاهزان

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، أن تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجماعية، الجمعة، ستشهد مشاركة الفرنسي موسى ديابي، تحضيرًا لمواجهة الخلود، السبت، في الجولة الأولى من دوري «روشن»، بعد أن اكتفى، الخميس، بالتدريب في الصالة.

وبيّنت المصادر ذاتها، أن ديابي تعرض إلى كدمة بسيطة خلال انتصار فريقه 4ـ1 على الجزيزة الإماراتي في ملحق العبور إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء الماضي في أبو ظبي.

وصنع ديابي هدفين قبل أن يخرج في الدقيقة 65 ويحل مكانه مروان الصحفي.

وأكدت المصادر عينها أن القطب الجداوي استعاد خدمات مهند الشنقيطي، وعبد الرحمن العبود، بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية، الخميس، إثر تعافيهما من الإصابات التي أجبرتهما على الغياب عن مواجهة الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء الماضي.

وطبقًا للمصادر، يحدد الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، موقف الثنائي الشنقيطي والعبود من المشاركة أمام الخلود، بعد نهاية الحصة التدريبية الأخيرة، الجمعة.