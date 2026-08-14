العاصفة مستمرة.. نيوزيلندا تسحب دعم إنفانتينو

سحب الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، الجمعة، دعمه للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، داعيًا إلى إجراء مراجعة مستقلة لخطة أُجهضت كانت تهدف لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتعرض إنفانتينو هذا الأسبوع لانتقادات متجددة في رسالة مفتوحة وقعتها ثلاثة اتحادات قارية، هي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة، أكدت فيها أن «الثقة تُهدم بالخداع عندما يضع الفرد نفسه فوق المجموعة التي منحته السلطة».

ويُعتقد أن هذه الاتحادات ترغب في أن يستقيل إنفانتينو، وذلك قبل أن تتاح له فرصة الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في مارس من العام المقبل.

وأصبح الاتحاد النيوزيلندي أحدث عضو في «فيفا» يسحب دعمه له.

وجاء في بيان للاتحاد «بعد دراسة متأنية، توصل الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم إلى قناعة بأن القرارات والإجراءات داخل «فيفا» أسهمت في تآكل الثقة وزيادة الانقسام داخل كرة القدم الدولية».

وأضاف «هناك حاجة إلى مراجعة مستقلة لاستعادة الثقة والمصداقية».

وتابع «تمثّل هذه المرحلة فرصة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في «فيفا» للدعوة إلى حوكمة أقوى ومزيد من المساءلة والشفافية، وهي عناصر أساسية للحفاظ على الثقة في إدارة اللعبة على المستوى العالمي».

وجاء البيان عقب اجتماع لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم الذي ينتمي إليه الاتحاد النيوزيلندي، الأربعاء.

وفي بيان صدر الجمعة، رحب الاتحاد الإقليمي بقرار تجميد خطة الاستثمار، لكنه لم يدعُ إلى رحيل إنفانتينو.

وقال اتحاد أوقيانوسيا «الحوكمة والشفافية واحترام الآليات المؤسسية المعتمدة عناصر أساسية للإدارة الفعالة والتنمية المستدامة لكرة القدم».

وكان «فيفا» قد رد على محاولات «تقويض» الهيئة الحاكمة لكرة القدم ورئيسه إنفانتينو الذي يواجه ضغوطًا متزايدة.