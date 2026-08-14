انطلاقة الإسباني..الأبطال يغيبون والمعجزة مستمرة

تنطلق منافسات الدوري الإسباني، السبت، على الرغم من أن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، حامل اللقب، وريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه الجديد، لن يدشنا مشوارهما بعد.

وتبرز عدة نقاط قبل انطلاق المرحلة الأولى من مباريات دوري «لا ليجا»، أهمها أنه لن يخوض العملاقان برشلونة وريال مدريد مباراتيهما الأوليين إلا في نهاية الأسبوع المقبل، بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيهما في المراحل الأخيرة من كأس العالم 2026.

ويحل برشلونة بقيادة الألماني هانزي فليك، المتوج بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، ضيفًا على إلتشي في 23 أغسطس الجاري، بعد يوم واحد من المباراة الأولى لمورينيو على رأس الجهاز الفني لريال مدريد في فترته الثانية مع النادي، خارج أرضه أمام إسبانيول.

ويتركز جانب كبير من الاهتمام قبل انطلاق الموسم على ما إذا كان المدرب البرتغالي قادرًا على إحياء ريال مدريد بعد موسمين من دون إحراز أيّ لقب كبير، فضلًا عن كيفية اندماج الصفقات الصيفية العديدة التي أبرمها النادي، إضافة إلى تأجيل مباراتي برشلونة، وريال مدريد، أمام أتلتيك بلباو، وريال سوسييداد تواليًا، كما أُرجئت المباراة الأولى لأتلتيكو مدريد أمام ملقة بضعة أيام لتنظم في 19 أغسطس، ولن تُنظم مواجهة ريال بيتيس المقررة على ملعب فالنسيا في نهاية الأسبوع الافتتاحي للسبب عينه.

مشكلة ألفاريز في أتلتيكو

يستهل أتلتيكو مدريد موسمه فيما لا تزال قضية انتقال خوليان ألفاريز من دون حل، مع تأكيد النادي أنه لا يخطط لبيعه إلى برشلونة.

ويرغب المهاجم في الرحيل، لكنه عاد إلى التدريبات مع زملائه، وبعد انتهاء عطلته متأخرًا مقارنة بمعظم اللاعبين إثر بلوغ الأرجنتين نهائي كأس العالم، ومع تصاعد التوقعات بشأن احتمال رحيله، لا يبدو مرجحًا أن يبدأ ألفاريز المباراة الأولى لأتلتيكو، لكن قد يشارك ويواجه انتقادات حادة من جماهير أتلتيكو في ملعب «ميتروبوليتانو» الأربعاء المقبل.

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الموسم الماضي من دون ألقاب، وحل رابعًا في الدوري الإسباني، فيما يأمل «روخيبلانكوس» أن يكون أكثر قوة الموسم الجاري، سواء بوجود المهاجم الأرجنتيني أو من دونه.

بيريس في فياريال

قدم فياريال موسمًا قويًا في الدوري الأخير، عندما احتل المركز الثالث بقيادة مارسيلينو جارسيا تورال، الذي غادر في نهاية الموسم، وحل مكانه إينيجو بيريس.

ونال المدرب، البالغ 38 عامًا، إشادة واسعة بعد عمله مع رايو فايكانو، الذي قاده إلى نهائي مسابقة «كونفرنس ليج» القارية، ما منحه فرصة التقدم لتولي قيادة «الغواصة الصفراء».

ومع وجود عناصر هجومية عدة في التشكيلة، مثل أيوسي بيريس، والعاجي نيكولا بيبي، وألبرتو موليرو، يبدو أن بيريس وفياريال يشكلان على الورق مزيجًا مناسبًا، وقد يكون فياريال من أكثر الفرق متابعة الموسم الجاري.

ويحل فياريال ضيفًا على راسينج سانتاندر، الأحد، قبل اختبار مبكر أمام أتلتيكو مدريد في 23 أغسطس، أحد منافسيه على مركز ضمن الأربعة الأوائل.

عودة العراقة

عادت ثلاثة أندية عريقة إلى الدوري الإسباني بعد غيابات طويلة، هي: راسينج سانتاندر، وديبورتيفو لا كورونيا، وملقة.

ويستذكر كثيرون مشاركة الناديين الأخيرين في دوري أبطال أوروبا، إذ بلغ ديبورتيفو نصف النهائي عام 2004 قبل أن يخرج على يد بورتو البرتغالي بقيادة مورينيو.

كما وصل ملقة إلى ربع النهائي عام 2013، لكنه، مثل ديبورتيفو، تراجع إلى الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وأمضى راسينج أيضًا معظم الأعوام الـ14 الماضية في تلك الدرجة قبل أن يعود إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ عام 2012.

وتتمتع الأندية الثلاثة بقاعدة جماهيرية قوية، ومن المتوقع أن توفر أجواء حماسية على أرضها.

استمرار معجزة ماتاراتسو

غيّر الأمريكي بيليجرينو ماتاراتسو، مدرب ريال سوسييداد، مسار الفريق بعد تعيينه في ديسمبر الماضي خلفًا لسيرخيو فرانسيسكو.

وكان ابن ولاية نيوجيرزي بمثابة نفحة أمل في سان سيباستيان، إذ قاد الفريق إلى إحراز كأس ملك إسبانيا، كما أبعده عن منطقة الهبوط، ورفعه في سلم الترتيب، لكن إذا كانت الأشهر الأولى لماتاراتسو قد تمحورت حول تحسين الذهنية والمعنويات، فإنه سيحرص الموسم الجاري على تطوير الفريق من الناحية التكتيكية وتعزيز صلابته الدفاعية.

ويقص فريق خيتافي شريط افتتاح منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد، عندما يواجه ألافيس، في الـ08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليلتقي إشبيلية برايو فايكانو في المباراة الثانية من اليوم الأول، عند الـ10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.