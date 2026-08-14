بمعنويات عالية.. ديوكوفيتش يدشن «سينسيناتي»

يدخل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، غمار دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب للرجال والسيدات، مفعمًا بذكريات جميلة، في حدث فاز فيه ثلاث مرات.

وقال ديوكوفيتش إلى وسائل الإعلام، الجمعة، قبل بدء المنافسات السبت،: «ذكريات مميزة. استغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل فوزي بلقبي الأول هُنا، شكلت البطولة عقبة كبيرة بالنسبة لي، لكن بمجرد التتويج بها للمرة الأولى، شعرت بارتياح كبير، بمعنى أني أعود مدركًا أنني فزت على الأقل مرة واحدة».

واتخذ اللاعب البالغ 38 عامًا من هذه البطولة محطته الاستعدادية الوحيدة قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في 30 أغسطس الجاري، ليعود للملاعب للمرة الأولى، منذ خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، في نصف نهائي بطولة «ويمبلدون».

وفوجئ الحائز على 24 بطولة جراند سلام بمعلومة لم يلحظها سابقًا، تتجلى في كون الشاب اليافع آنذاك خاض دورة سينسيناتي 2005 كأول مشاركة له في جدول رئيسي لدورات ماسترز الألف نقطة.

ونجح نجم التنس المُلقب بـ«نولي» في التتويج بلقب الدورة ثلاث مرات 2018، و2020، وأيضًا 2023، حين تغلب على الإسباني كارلوس ألكاراز، خلال لقاء من ثلاث مجموعات دراماتيكية، ليحصل على آخر ألقابه في الدورة.

واعتبر المتوج ببطولة أستراليا المفتوحة 10 مرات أن فوزه على ألكاراز، في أطول مباراة في تاريخ المسابقة «3 ساعات و49 دقيقة»، من أكثر المباريات الملحمية التي كان طرفًا فيها في دورات الأفضل من ثلاث مجموعات.

وتبدو حظوظ الصربي لنيل لقبه الرابع في الدورة معقولة، في ظل غياب سينر للراحة، وتواصل غياب ألكاراز عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم.

وفاز ديوكوفيتش الموسم الجاري بـ14 مباراة مقابل خمس خسائر، وما يزال يسعى للتتويج الأول في 2026.