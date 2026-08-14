ماريسكا: رودري جاهز ورحيله وارد

التزم الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الصمت بشأن مستقبل الإسباني رودري، لاعب «السماوي»، وسط شائعات تربط نجم خط الوسط بالانتقال إلى فريق برشلونة.

وقال ماريسكا، في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل مباراة درع المجتمع الإنجليزي، أمام أرسنال، الأحد :«كل شيء وارد ​قبل إغلاق فترة الانتقالات، سبق أن قلنا ​إن ‌فترة ⁠الانتقالات مفتوحة، ​ويمكننا ⁠شراء وبيع اللاعبين، فكل شيء ممكن».

وأضاف المدرب الإيطالي :«رأيت رودري للتو في المبنى، وعانقته بحرارة، ويبدو في حالة جيدة، لذلك سنرى ما سيحدث».

وأكد ماريسكا أن الفائز بكأس العالم 2026، جاهز للعودة إلى التدريبات بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر في نهاية يوليو الماضي.

وفي حين هيمنت التوقعات حول احتمال رحيل رودري، أحد ركائز ‌نجاح السيتي في الأعوام الأخيرة، على عناوين الأخبار، أصر ماريسكا أن تركيزه منصب على مباراة الأحد وليس على فترة الانتقالات، متابعًا :«هناك بالتأكيد أمور علينا القيام بها، ليس لدي فكرة عن عددها في الوقت الحالي، قد يكون لاعبًا واحدًا أو اثنين من اللاعبين، يعتمد الأمر أيضًا على ما إذا كان هناك لاعبون سيغادرون أم لا، الأمر يعتمد على ⁠الظروف، في هذه ⁠اللحظة بالذات، قبل 48 ساعة من المباراة النهائية، والتي ستكون الأولى لي في النادي، لا أركز على رحيل اللاعبين أو انضمامهم، بل على كيفية الاستعداد بأفضل طريقة للمباراة ومحاولة الفوز بها».

ورفض المدرب الإيطالي أيّ تلميح إلى أن مواجهة درع المجتمع، التي تجمع بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، ينبغي اعتبارها مجرد مباراة تجريبية مبالغ في أهميتها، مشيرًا إلى أن السيتي عازم على بدء الموسم بتحقيق لقب، مكملًا :«بالنسبة لي شخصيًا، هيّ بطولة، وعندما تكون هناك كأس ومباراة نهائية، فإنك تحاول دائمًا الفوز بها، لذلك هذه ليست مباراة تجريبية على الإطلاق، إنها ​كأس سنبذل قصارى جهدنا للفوز بها، ​للفوز بأول ألقابنا في الموسم».

ويسعى ماريسكا إلى الفوز بلقبه الأول مدربًا لمانشستر سيتي بعد توليه المسؤولية عقب رحيل الإسباني بيب جوارديولا في نهاية الموسم الماضي.