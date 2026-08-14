فورمولا إي.. إيفانز يُطارد دينيس قبل النهاية

يتنافس تسعة سائقين، خمسة منهم أبطال سابقون، في السباق على اللقب من الناحية الحسابية قبل نهاية موسم سباقات «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في لندن العاصمة البريطانية، وفي السباقين الأخيرين قبل بدء حقبة جديدة للسلسلة ‌الكهربائية كليًا.

وبعد ‌خوض 15 من 17 سباقًا، ​لا ‌تزال ⁠النتيجة ​النهائية معلقة، ⁠إذ يتصدر البريطاني جيك دينيس بطل موسم 2022ـ2023، الترتيب مع فريق أندريتي، برصيد 146 نقطة، بفارق نقطتين عن ميتش إيفانز من فريق جاجوار.

ويشارك إيفانز مع الفريق للمرة الأخيرة بعد 10 أعوام، من العمل معًا، ويأمل في أن يصبح أول بطل نيوزيلندي في سباقات السيارات الكهربائية، ⁠قبل انتقاله المتوقع إلى فريق أوبل.

ويحتل ‌باسكال فيرلين من فريق ‌بورشه، بطل موسم 2023ـ2024، المركز الثالث ​بفارق ثلاث نقاط أخرى، ‌مع وصول المتسابقين إلى حلبة إكسل لندن للمشاركة في ‌السباق يومي السبت والأحد المقبلين.

ويشغل أوليفر رولاند، بطل النسخة الماضية، المركز الرابع برصيد 132 نقطة، بينما جاء إدواردو مورتارا من فريق ماهيندرا بالمركز الخامس برصيد 116 ‌نقطة. ويقع أنطونيو فيليكس دا كوستا من فريق جاجوار، بطل موسم 2019ـ2020، في المركز السادس ⁠برصيد 113 نقطة، ثم النيوزيلندي نيك كاسيدي من فريق سيتروين بالمركز السابع برصيد 104 نقاط، ونيكو مولر من فريق بورشه المركز الثامن برصيد 102 نقطة، بينما يحتل السائق الهولندي نيك دي فريس من فريق ماهيندرا، بطل موسم 2020ـ2021، المركز التاسع برصيد 94 نقطة.

ويفصل بين جاجوار وبورشه 14 نقطة في صراع لقب الفرق.

ومن المنتظر اعتزال البرازيلي لوكاس دي جراسي، بعد نهاية الموسم، صاحب الـ42 عامًا، وأول فائز بسباق في «فورمولا إي» في بكين العاصمة الصينية، عام 2014، وبطل موسم ​2016ـ2017، بعد ظهوره الأخير ​سائقًا محترفًا، وبعد 30 عامًا من المشاركة في السباقات، بما في ذلك موسم 2010 في فورمولا 1.