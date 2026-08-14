النصر.. بوستيكوجلو ينتظر قرار العقيدي

ينتظر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، قبل تدريبات الجمعة، قرار البرتغالي كارلوس ميجيل طبيب النادي حيال مشاركة نواف العقيدي، حارس المرمى من عدمها، أمام الفتح، السبت، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العقيدي تعرض إلى كدمة في الكتف خلال تدريبات الفريق مطلع الأسبوع الجاري، على أن يخضع لتقييم الجهاز الطبي قبل الحصة التدريبية الجمعة، يتحدد على ضوئه مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة.

ويستضيف النصر نظيره الفتح، السبت، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

يذكر أن بوستيكوجلو، مدرب النصر رفض إطلاق أي وعود، خلال أول مؤتمرٍ صحافي له قبل انطلاق الموسم الجديد الخميس.

وقال : «لا أعد بأي شيء مع بداية الموسم»، فيما أبدى مرونةً حيال الجانب التكتيكي، على عكس الصورة المأخوذة عنه في أوروبا، معلنًا أنه سيلعب بأي طريقة تحقق له الانتصارات.

وعن مركز حراسة المرمى، علّق: «بينتو ونواف متميزان، وهما ضمن قائمة الفريق».

ويخوض المدرب الأسترالي تجربته الأولى على المستوى العربي، بعدما برز اسمُه في أوروبا مع سلتيك الإسكتلندي ما دفع توتنام إلى استقطابه في علاقة تعاقدية دامت موسمين وشهِدت الفوز بالدوري الأوروبي.