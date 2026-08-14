كو يدافع عن موقف اتحاد القوى أمام المحكمة

تعهّد البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، بالمثول أمام المحكمة للدفاع عن العقوبات التي فرضتها الهيئة الدولية على روسيا.

وأوضح كو في تصريح إعلامي للصحافيين، على هامش بطولة أوروبا لألعاب القوى، المنظمة في برمنجهام، أنه لا يزال يؤمن بالكامل بسياسة اتحاده، مضيفًا: «حسنًا، سأكون أمام محكمة التحكيم للدفاع عن هذا الموقف، هذا ما أشعر به حيال الأمر، سنواصل، كرياضة، القيام بما نراه في مصلحة رياضتنا، إن أولوية الاتحاد الدولي في تحديد معايير الأهلية في رياضته تمثل أساس الهرم، عندما لجأنا إلى المحكمة في مناسبات سابقة، تم تأييد هذا المبدأ».

وكان الاتحاد الروسي لألعاب القوى، تقدّم بدعوى جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» للطعن بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي، بعدما أعلنت الهيئة الدولية المشرفة على رياضة ألعاب القوى، في يوليو الماضي، الإبقاء على الحظر المفروض على الرياضيين الروس والبيلاروس، والذي فُرض في مارس 2022.

وأكد الاتحاد الروسي للألعاب القوى، أن هذه العقوبات «انتقائية ومسيّسة»، متابعًا في بيان صحافي :«القيود الحالية تنتهك حقوق المنظمة وتحول دون تمكينها من تمثيل مصالح الرياضيين الروس بشكل كامل على المستوى الدولي».

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الجماعية والبطولات التأهيلية لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقالت كيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية: «أوضحنا أننا نريد ضمان إتاحة الفرصة لجميع الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية».

ويأتي موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، برئاسة البريطاني كو المتوج بذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 متر، على النقيض من مواقف اتحادات رياضية أولمبية أخرى، بعدما خفّف الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الدولي للتزلج، القيود المفروضة على الرياضيين الروس.