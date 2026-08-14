الأهلي.. سبيرتسيان يدخل قائمة الأسرع تسجيلا

انضم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى قائمة أسرع الصفقات الجديدة تسجيلًا في أول مباراة لها مع أنديتها منذ بداية العقد الجديد.

واحتاج سبيرتسيان إلى 25 دقيقة فقط ليهز شباك الدرعية في ظهوره الأول ضمن الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي، الخميس.

ويتصدر القائمة السنغالي ساديو ماني، الذي سجل للنصر بعد أربع دقائق فقط أمام الاتفاق في افتتاح موسم 2023ـ2024، متساويًا مع البرازيلي كايو سيزار، الذي احتاج إلى المدة نفسها للتسجيل بقميص الهلال أمام الأخدود في موسم 2024ـ2025.

وجاء الإيطالي ماتيو ريتيجي ثالثًا بعدما سجل للقادسية بعد خمس دقائق أمام النجمة في افتتاح موسم 2025ـ2026، يليه البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي احتاج إلى ست دقائق فقط ليترك بصمته الأولى مع الأهلي أمام الحزم في موسم 2023ـ2024.

وحل البرتغالي جواو فيليش خامسًا بعد تسجيله مع النصر أمام التعاون عقب سبع دقائق فقط من بداية ظهوره الأول في موسم 2025ـ2026.

وفي المركز السادس، تساوى الجابوني آرون بوبيندزا والكولومبي جون دوران بعدما سجل كل منهما بعد 22 دقيقة، الأول مع الشباب أمام الباطن في موسم 2022ـ2023، والثاني مع النصر أمام الفيحاء في موسم 2024ـ2025.

ومنح هدف سبيرتسيان اللاعب الأرميني المركز الثامن في القائمة، متقدمًا على البرازيلي مالكوم والفرنسي كريم بنزيما، اللذين سجلا أول أهدافهما بقميص الهلال بعد 31 دقيقة.