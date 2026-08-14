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استعداد مستمر

2026.08.14 | 04:47 pm
انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم في حصص تدريبية، بعد انطلاق منافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)
استعداد مستمر

استعداد مستمر

استعداد مستمر