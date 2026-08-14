هيئة الأفلام تعلن عن قواعد جائزة الأوسكار

أعلنت هيئة الأفلام القواعد الرسمية ومعايير الأهلية وآلية الترشيح لاختيار الفيلم الذي سيمثل السعودية رسميًا في فئة أفضل فيلم روائي دولي للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، تماشيًا مع أنظمة أكاديمية فنون، وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار».

وحسبما أعلنته وكالة الأنباء السعودية «واس» تشمل هذه القواعد متطلبات أهلية الأفلام، وضوابط وآلية الترشيح، وإجراءات اختيار الفيلم.

وأوضحت الهيئة تفاصيل متطلبات الأهلية وآلية التقديم وإجراءات اختيار الفيلم المرشح لتمثيل السعودية، وفق قواعد أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار»، حيث شُكّلت لجنة ترشيح مستقلة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء في القطاع السينمائي، تتولى مراجعة الطلبات المؤهلة وتقييمها والتصويت لاختيار الفيلم.

وتنص القواعد على عدد من متطلبات الأهلية، من أبرزها أن يكون الفيلم روائيًا طويلًا تزيد مدته على «40» دقيقة، وأن تتجاوز نسبة الحوارات بغير اللغة الإنجليزية «50%» وأن يستوفي متطلبات العرض السينمائي التجاري المؤهل داخل السعودية، خلال الفترة المحددة، بما يشمل عرضه تجاريًا لمدة لا تقل عن سبعة أيام متتالية بتذاكر مدفوعة، وألا يكون قد أتيح للبث أو التوزيع قبل عرضه السينمائي المؤهل، إلى جانب استيفاء بقية متطلبات الأهلية المعتمدة.

ويأتي الإعلان امتدادًا لجهود الهيئة في دعم وصول الأفلام السعودية إلى أبرز الجوائز والمحافل السينمائية الدولية، وتعزيز حضورها التنافسي على المستوى العالمي، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يضمن تطبيق معايير الأهلية وإجراءات الترشيح وفق أفضل الممارسات.

ودعت الهيئة صنّاع الأفلام الراغبين في الترشح إلى مراجعة القواعد ومعايير الأهلية، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل التقديم.