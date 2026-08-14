ماذا تعرف عن رودريجو أباسكال مدافع الرياض الجديد؟

في 14 يناير 1994 ولد الأوروجوياني رودريجو أباسكال، مدافع فريق الرياض الأول لكرة القدم الجديد، في العاصمة مونتيفيديو.

يبلغ طول أباسكال 187 سنتيمترًا ووزنه نحو 87 كيلوجرامًا، وهو مدافع أيسر القدم يجيد اللعب في قلب الدفاع.

بدأ أباسكال مشواره الكروي في أكاديمية نادي فينيكس الأوروجوياني، الذي يعد أحد أندية العاصمة مونتيفيديو، وتدرج في فئاته السنية قبل أن يوقع أول عقد احترافي معه، وخاض أولى مبارياته لاعب أول في صفوف الفريق عام 2015.

وبعد موسمين في الفريق الأول انتقل عام 2017 على سبيل الإعارة إلى نادي خوفنتود، حيث لعب هناك موسمين متتاليين، اكتسب خلالهما خبرة إضافية في الدوري الأوروجوياني، قبل أن يعود لاحقًا إلى فينيكس.

في 2019 انتقل أباسكال إلى نادي بينارول، أحد أكبر أندية الأوروجواي وأكثرها تتويجًا بالألقاب، وارتدى قميصه لموسمين ونصف الموسم، وكان ضمن التشكيلة التي توجت بلقب الدوري الأوروجوياني عام 2021 إلى جانب أسماء بارزة، مثل ماكسي بيريرا ونيكولاس جايتان. وشكلت تلك الفترة نقطة تحول في مسيرته، إذ فتحت أمامه أبواب الانتقال إلى القارة الأوروبية.

في يوليو 2021 وقع أباسكال عقدًا مع نادي بوافيستا البرتغالي، وأمضى في صفوفه أربعة مواسم متتالية خاض خلالها 123 مباراة رسمية سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى، وكان من بين اللحظات اللافتة في تلك الفترة هدفه من منتصف الملعب بضربة حرة في مرمى نادي فيزيلا بتاريخ 14 يناير 2024 خلال فوز فريقه 4ـ1، وهو الهدف الذي اختير حينها هدف الجولة في الدوري البرتغالي. وتقلد أباسكال شارة قيادة بوافيستا في موسمه الأخير مع النادي قبل أن ينتهي عقده في صيف 2025.

انتقل بعدها بحرية تعاقدية إلى نادي فيتوريا جيماريش في 8 يوليو 2025 بعقد يمتد لموسمين حتى 2027، وخاض مع الفريق موسمًا واحدًا شارك خلاله في 33 مباراة رسمية سجل فيها هدفًا وصنع هدفين، وكان أحد أبرز عناصر خط دفاع الفريق الذي يقوده المدرب لويش بينتو، وتوج مع النادي بلقب كأس الرابطة البرتغالية بعد الفوز على براجا 2ـ1 بتاريخ 10 يناير 2026.

في التاسع من أغسطس 2026 أعلن نادي الرياض رسميًا التعاقد مع أباسكال بعد فسخ عقده بالتراضي مع فيتوريا جيماريش، لينتقل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

بانتقاله إلى نادي الرياض يضيف أباسكال محطة جديدة في مسيرة امتدت من ملاعب العاصمة مونتيفيديو إلى البرتغال ثم إلى الدوري السعودي، حاملًا معه خبرة تجاوزت 200 مباراة رسمية.