دورلي يعزز صفوف التعاون

أكملت إدارة نادي التعاون إجراءات التعاقد مع الدولي الليبيري أوسكار دورلي لتعزيز خط وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري قادمًا من سلافيا براج التشيكي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الاتفاق مع الدولي الليبيري، البالغ من العمر 28 عامًا، تم بعد تفاوض ناجح وبناءً على توصية فنية لرفع القوة الهجومية والدفاعية في الجانب الأيسر.

ومن المقرر أن يصل دورلي إلى بريدة خلال يومين من أجل التوقيع مع التعاون لمدة موسمين، حسب المصادر عينها.

وكانت «الرياضية» كشفت، نقلًا عن مصادر خاصة في 30 يونيو الماضي، عن فتح إدارة التعاون باب التفاوض مع الليبيري أوسكار دورلي، لاعب وسط فريق سلافيا براج التشيكي، تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف الجاري.

وبدأ دورلي مسيرته الاحترافية مع ريال مونروفيا في بلاده، قبل انتقاله إلى أوروبا عبر ليتوانيا، إذ لعب مع نادي تراكاي، ثم انضم إلى سلافيا براج التشيكي في يناير 2020.

وعلى الصعيد الدولي، يدافع أوسكار دورلي عن ألوان منتخب بلاده منذ 2015، وشارك معه في 49 مواجهة دولية سجَّل خلالها ثلاثة أهداف.

يشار إلى أن قائمة اللاعبين الأجانب في التعاون تضم حتى الآن ستة لاعبين، وهم: البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، والمدافع الجزائري زين الدين بلعيد، والهولندي أشرف المهديوي، والألباني نديم بايرامي، لاعبا الوسط، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والجناح البلغاري مارين بيتكوف.