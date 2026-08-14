الاتفاق يُبعِد علي بعد حسم الانتقال إلى الاتحاد

استبعد الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، مختار علي، لاعب الوسط، من القائمة التي تواجه الرياض، الجمعة في الدمام، ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، اتخذ باباس قراره بعد إبلاغه بحسم صفقة انتقال اللاعب إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل الاتحاد إلى اتفاقٍ نهائي مع علي، سبقه نيل موافقة «النواخذة» على التخلي عن لاعبهم، المرتبط معهم بعقدٍ حتى 2029.

وفي 29 يوليو الماضي، كشفت «الرياضية»، نقلًا عن مصادر خاصة، عن تواصل الاتحاد مع الاتفاق بشأن إمكانية التعاقد مع علي، واعتزام النادي الجدّاوي منح اللاعب عقدًا لمدة ثلاثة مواسم.

وبعد نشأته الكروية في إنجلترا، وتمثيله فيتيس الهولندي معارًا من تشيلسي، استقطب النصر علي إلى الملاعب السعودية عام 2019، وأعاره مرتين إلى الطائي خلال 2022.

وبعد الإعارة الثانية، تعاقد معه الفتح بصفة دائمة، حيث لعِب موسمًا ونصف الموسم، ثم انتقل إلى الاتفاق وسط موسم 2024ـ2025.