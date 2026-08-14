مجرشي.. خامس صفقات الرياض

تعاقد نادي الرياض مع حسام مجرشي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام قادمًا من الأنوار، حسبما كشف عنه، الجمعة.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن إدارة النادي أتمت إجراءات شراء عقد مجرشي من نادي الأنوار بعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين ينضم بموجبه اللاعب إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وأعربت إدارة الرياض عن شكرها وتقديرها لنظيرتها في الأنوار على احترافيتها وسهولة المفاوضات، متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع «مدرسة الوسطى»، والإسهام في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال المواسم المقبلة.

وبات العلي، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، وصاحب الـ22 عامًا، خامس صفقات الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن تعاقد النادي مع الأوروجوياني رودريجو أباسكال، والمصري محمود حسن تريزيجيه، والغاني بيرنارد مينساه، وحسن العلي.

وتدرج مجرشي في الفئات السنية بنادي الفيحاء، وفي موسم 2023ـ2024 انتقل إلى فريق القوس «درجة ثانية»، وأمضى معه موسمًا واحدًا، ومن ثم رحل إلى الأنوار، ولعب معه 31 مباراة من أصل 34 في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.