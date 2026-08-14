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الخليج في القصيم

2026.08.14 | 07:26 pm
حطت بعثة فريق الخليج الأول لكرة القدم، رحالها في القصيم، الجمعة، استعدادًا للقاء التعاون، السبت، على ملعب الأخير ضمن الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الخليج)
الخليج في القصيم

الخليج في القصيم

الخليج في القصيم

الخليج في القصيم

الخليج في القصيم