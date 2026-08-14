الخليج في القصيم

حطت بعثة فريق الخليج الأول لكرة القدم، رحالها في القصيم، الجمعة، استعدادًا للقاء التعاون، السبت، على ملعب الأخير ضمن الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الخليج)