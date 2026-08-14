الدمام تستقبل لارسون

يصل المهاجم السويدي جوردان لارسون إلى الدمام، مساء الجمعة، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويلتحق اللاعب بالتدريبات الجماعية التي تتلو مواجهة الرياض، المتزامنة مع وقت وصوله، ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي، فيما يتوقّع النادي تلقي الموافقة على إبرام الصفقة، من لجنة الرقابة المالية في رابطة المحترفين، خلال 48 ساعة، علمًا أن الاتفاق النهائي بين «النواخذة» والسويدي، القادم من كوبنهاجن الدنماركي، محسوم منذ أكثر من شهر.

وسينفذ لارسون برنامجًا لتأهيله أعدَّه الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس، لإيصاله إلى الجاهزية البدنية والفنية.

واستخرج الاتفاق بالفعل شهادة الكفاءة المالية، التي تصدرها الرابطة، وتبقّى نيل موافقة «الرقابة المالية» على كل تعاقُد على حدة.

وجوردان، البالغ من العمر 29 عامًا، ابن أسطورة هنريك لارسون كرة القدم السويدية. وقبل كوبنهاجن، الذي ضمَّه عام 2023، مثَّل اللاعب شالكه الألماني، وسبارتاك موسكو الروسي، وفرقًا أوروبية أخرى.