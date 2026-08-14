إنزاجي يستعين بصفقتين.. والاستبعادات تشمل ثيو

خلت قائمة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي تواجه الفيصلي، الجمعة، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي من الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، مصداقًا لما ذكرته «الرياضية» سلفًا، ولحق بهما الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، فيما دخل اسمان جديدان التشكيل الأساسي.

واختار الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، في تشكيلته كلًا من الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناح الأيسر، ومحمد محزري، الظهير الأيمن، وكلاهما انضم عبر نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشغل سامرفيل المركز الذي يغيب عنه سالم الدوسري، قائد الفريق المُصاب، أما محزري ففضله إنزاجي على كانسيلو المستبعد، ومحمد الصرنوخ المنضم حديثًا بدوره من الفتح، وهو أيضًا خارج القائمة.

ومثلما أشارت «الرياضية» يظهر ضمن التشكيل الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي الذي يدور جدل حول رحيله عن الفريق قبل إغلاق النافذة الصيفية.

ويبدأ الهلال المباراة بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه خط دفاع رباعي مكون من محزري وعلي لاجامي والسنغالي خاليدو كوليبالي ومتعب الحربي.

ويتمركز البرتغالي روبن نيفيش في خط الوسط وبرفقته الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد كنو، فيما يعوّل إنزاجي على خط هجومي يضم مالكوم، وسامرفيل، الجناحين الأيمن والأيسر، والفرنسي كريم بنزيما، رأس الحربة.

ومن الوافدين الجدد يجلس على مقاعد الاحتياط محمد العويس، حارس المرمى، والجناحان صبري دهل ونواف الحبشي، ومعهم أسماء أخرى محلية باستثناء الإيفواري محمد قادر ميتي، رأس الحربة.