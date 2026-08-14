أرتيتا: نشعر بالانتعاش.. و«الدرع» أفضل بداية

يتطلع فريق أرسنال الأول لكرة القدم لحصد أول لقب في الموسم الجديد عندما يواجه مانشستر سيتي في مباراة كأس الدرع الخيرية الأحد المقبل، على ملعب «مليونيوم» بمدينة كارديف العاصمة الويلزية.

وتوج أرسنال باللقب 17 مرة، من 24 مشاركة، ويأتي خلف المتصدر مانشستر يونايتد «21». ورفع الفريق الكأس في آخر خمس مشاركات. كما فاز بجميع المباريات التي كان فيها بطلًا للدوري الممتاز أعوام 1998، 2002 و2004.

ولا يعد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا غريبًا على الكأس، إذ فاز به مع أرسنال 2020 و2023، على حساب ليفربول ومانشستر سيتي، بركلات الترجيح، كما توج به لاعبًا مع الفريق 2014 و2015.

ويمنح الفوز أرسنال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، بداية إيجابية بعد أن أنهى انتظارََا دام 22 عامًا للفوز بالدوري الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات صحافية الجمعة، نشرت على الموقع الرسمي للنادي، إن فريقه عاد منتعشًا ومتحمسًا للغاية لمواجهة بطل كأس الاتحاد ووصيف الدوري الموسم الماضي.

وأوضح: «إنه لقب يمكننا الحصول عليه لأننا استحققناه العام الماضي بفوزنا بالدوري الممتاز».

وأضاف: «يمكنك أن ترى مدى تعطش اللاعبين وهذه إشارة جيدة. أحب الطريقة التي عادوا بها، إذ رجع معظمهم مبكرًا مما كان متوقعًا. إنهم في لياقة بدنية ممتازة وأجرينا كافة الاختبارات. في اللحظة التي بدؤوا فيها ينظرون إلى بعضهم البعض، قلت لهم: انظروا للتشكيلة التي لدينا وإلى ما نبنيه. هناك الكثير من الحماس».

واستطرد: «يجب أن يظهر أرسنال بأفضل صورة ممكنة الأحد. هذا هو الهدف. أفضل أداء وأفضل طريقة لبدء الموسم برفع الكأس الأولى. هكذا استعددنا. في اليوم الأول، يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا».

ومنذ عودتهم من المشاركة الدولية، لم يشارك ثلاثة من اللاعبين في المباريات التحضيرية وهم بوكايو ساكا وديكلان رايس ومارتن زوبيميندي.

لكن ميكيل يشعر بأن اللاعبين الثلاثة جميعهم قد يشاركون ضد سيتي يوم الأحد بعد عودتهم إلى التدريبات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال: «سيكونون متاحين، لقد تدربوا معنا اليوم، وسيتدربون غدًا، وإذا كانوا في الحالة التي نتوقعها منهم، فسوف يشاركون».

وحول ما إذا كانت هناك أي مشاكل تتعلق باللياقة البدنية قد تحد من دقائق لعب بوكايو أو ديكلان في الجزء الأول من الموسم، أوضح: «لا شيء يدعو للقلق.. لم نلاحظ أي شيء، فقد كانت لديهم خطط تدريبية طوال الفترة التي قضوها مع المنتخب، وكانوا يحاولون تحسين لياقتهم وقد فعلوا».

وتابع: «لكن في المقابل فإن يوم الأحد يعد مبكرًا بالنسبة لعودة الثنائي الدفاعي يوريان تيمبر وويليام صاليبا، اللذين تعرضا لإصابات خلال الصيف، لكنهما يعملان بجد للعودة إلى الفريق».

وشرح أرتيتا موقف اللاعبين: «يتقدم تيمبر بشكل جيد للغاية.. إنه موجود في الملعب، ونحن نزيد الآن من وتيرة التدريبات من خلال بعض الإجراءات.. إنه على الطريق الصحيح، لكن لا يزال أمامه بضعة أسابيع. أما صاليبا، فإصابته تحتاج لوقت طويل للتعافي».