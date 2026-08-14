الاتفاق يظهر دون صفقات.. والجدد يدعمون الرياض

يبدأ فريق الاتفاق الأول لكرة القدم موسمه، مساء الجمعة، بتشكيلٍ أساسيّ يخلو من أي صفقات جديدة، في حين يعتمد ضيفِه الرياض على الجناح المصري محمود تريزيجيه، والمدافع الأوروجوياني رودريجو أباسكال، والغاني بيرنارد مينساه، لاعب الوسط، بعد الإعلان عن التعاقد معهم الأسبوع الجاري.

ويتواجه الفريقان، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي.

واختار الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق الجديد، البدء بتشكيلٍ يضمّ تركي بالجوش، حارس المرمى، والظهيرين راضي العتيبي ومد الله العليان، وعبد الله خطيب والإسكتلندي جاك هيندري، قلبي الدفاع، والإسباني ألفارو ميدران والسلوفاكي أوندريج دودا، لاعبي الوسط، والفرنسي موسى ديمبيلي، رأس الحربة، ومن خلفِه الثلاثي زياد الغامدي وياسر الشمري والصربي ماتيا جلوشيفيتش.

وعلى دكة احتياط «النواخذة»، يجلس تسعة لاعبين، من بينهم الجناحان الكوسوفي بيرسانت سيلينا، والفرنسي ريان ميسي، المنضمان إلى الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

في المقابل، يدخل البرازيلي ماوريسيو دولاك إلى اللقاء بالكندي ميلان بورجان، في حراسة المرمى، والظهيرين سلطان العيسى وسليمان هزازي، ومحمد الخيبري في عمق الدفاع إلى جانب أباسكال. وفي الوسط، يلعب فهد الجيراني والجزائري فيكتور لكحل ومينساه. ويتشكّل ثلاثي الخط الأمامي من الجناحين تريزيجيه والفرنسي تيدي أوكو والمهاجم البرتغالي لياندرو أنتونيس.

ويدّخِرُ دولاك تسع أسماءٍ للتبديلات، من بينها عصام بحري، وحسين الشرفا، وحسن العلي.