تشكيلة الفيصلي.. 9 جدد يواجهون الهلال

يكسر لاعبان اثنان هيمنة القادمين الجدد على التشكيلة الأساسية التي يواجه بها فريق الفيصلي الأول لكرة القدم مضيفه الهلال، الجمعة، لحساب أولى جولات دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

ويعتمد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، على تشكيلةٍ جديدةٍ بالكامل، باستثناء محمد الشنقيطي، الظهير الأيسر، وعبد الرحمن الشريف، لاعب الوسط، المستمرين من الموسم الماضي. وتتضمن التشكيلة عبد الله المقرن، لاعب الوسط، الذي كان معارًا للفريق من الفتح خلال الموسم الماضي، واشترى النادي عقده في فترة الانتقالات الحالية.

واستعدادًا للمنافسة مجدَّدًا في «روشن»، تعاقد الفيصلي مع 15 لاعبًا جديدًا حتى الآن، يظهر منهم تسعةٌ ضمن التشكيل الأساسي.

ويبدأ الفريق المباراة بالإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار خالد الحربي، والبرازيلي أندري جيروتو، والسنغالي عبد الله سيك، ومحمد الشنقيطي.

وفي خط الوسط يلعب عبد الرحمن الشريف مع الإسباني خايمي سيواني، وعبد الله المقرن، فيما يتكون الهجوم من الكونغولي ثيو بونجوندا، والكاميروني كريستيان باسوجوج، والغيني أليكسندر ميندي.