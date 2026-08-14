رسميّا.. الاتحاد يعير هيرنانديز إلى جيرونا

أعلن نادي الاتحاد، الجمعة، رسميًّا إعارة الإسباني أوناي هيرناديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى جيرونا حتى نهاية الموسم الجاري.

وتأتي إعارة اللاعب تأكيدًا لما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس»، الثلاثاء الماضي، إذ نقل عن مصدرٍ خاصٍّ بأن النادي الإسباني اتفق مع الاتحاد على استعارة هيرنانديز، لاعب الفريق الجداوي، لمدة موسمٍ واحدٍ، مبينًا أن اتفاق الطرفين يتضمَّن بندًا آخرَ، يتعلَّق بخيار شراء العقد بعد نهاية فترة الإعارة.

وقبل ذلك، وتحديدًا الأحد الماضي، عنونت «الرياضية»: «جيرونا يطلب هيرنانديز.. والاتحاد يدرس العرض»، وأوردت في سياق الخبر، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، أن إدارة نادي الاتحاد تدرس عرضًا مقدَّمًا من جيرونا الإسباني «درجة ثانية» لاستعارة أوناي هيرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمٍ واحدٍ، موضحةً أن العرض يتضمَّن خيار شراء عقد اللاعب عقب نهاية فترة الإعارة، فيما سيتحمَّل النادي الإسباني جزءًا بسيطًا من راتب هيرنانديز خلال الموسم المقبل، وسيتكفَّل الاتحاد بالجزء المتبقي.

وكان هيرنانديز «21 عامًا» انضمَّ إلى الاتحاد، فبراير 2025، بموجب عقدٍ يستمر ثلاثة أعوامٍ، قادمًا من برشلونة الإسباني، وفي موسمه الأول مثَّل «النمور» في عشر مبارياتٍ، وسجل هدفًا، وصنع ثلاثة.

وفي الموسم الماضي، خاض لاعب الوسط ثماني دقائق فقط بقميص الفريق، وكانت خلال مباراة النصر ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، إذ أعير في النصف الثاني من الموسم ذاته إلى الشباب.

ومع «الليوث»، شارك هيرنانديز في 31 مباراةً، ولم يسجل أي هدفٍ، وأسهم في صناعةٍ واحدة.