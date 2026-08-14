بعد الحزم.. أبها يفتح ملف الكأس

عاود لاعبو فريق أبها الأول لكرة القدم تدريباتهم، الجمعة، بعد يوم من الخسارة أمام الحزم 1ـ2 في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

وقسم الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الجنوبي، لاعبيه إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين أمام الحزم، وتركزت تمارين استشفائية، فيما تنوعت تدريبات البقية بين النواحي البدنية والفنية، تضمنت الاستحواذ ونقل الكرة من لمسة واحدة، واختتمت بمناورة فنية على منتصف الملعب.

ويستعد أبها لمواجهة مضيفه العروبة الأحد على ملعب الأخير في الجوف ضمن دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.