الفتح.. كانجا يدخل خيارات النصر

تقدم الإيفواري ويلفريد كانجا المنضم حديثًا إلى صفوف فريق الفتح الأول لكرة القدم البعثة التي غادرت الجمعة إلى الرياض عبر الخطوط الحديدية «سار» لمواجهة النصر، السبت، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتأتي مغادرة كانجا «28 عامًا» مع بعثة الفتح بعد يوم من توقيع عقد انتقاله رسميًا إلى صفوف «النموذجي» بموجب عقد يمتد حتى صيف 2029 قادمًا من جينت البلجيكي.

وخاض المهاجم الإيفواري حصتين تدريبتين على ملعب النادي آخرهما قبل ساعات من مغادرة البعثة، لكن المصادر ذاتها أوضحت أن خالد العطوي، مدرب الفريق الفتحاوي، سيحسم قرار الاعتماد عليه أمام النصر سواء أساسيًا أو بديلًا بناء على جاهزيته البدنية والفنية.

ووضع العطوي اللمسات الأخيرة على خططه الفنية في التدريب الأخير، إذ ركز فيه بشكل كبير على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يرغب في انتهاجها خلال لقاء النصر على ملعب الأول بارك.