صندوق الاستثمارات و«فورمولا إي» يوسعان «DRIVING FORCE»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع «فورمولا إي»، الجمعة، إطلاق نسخة مطورة من منصة البرنامج التعليمي «Driving Force Presented by PIF»، وتوسيع نطاق التعلم الإلكتروني، بما يفيد المزيد من الشباب حول العالم، ويتيح لهم فرصة الاطلاع على مستقبل رياضة المحركات الكهربائية من خلال محتوى تعليمي تفاعلي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وطبقًا لبيان صحافي يأتي الإعلان بعد نجاح البرنامج منذ إطلاقه العام الماضي في الوصول إلى أكثر من 4500 طالب على مستوى السعودية.

ويقدم البرنامج الذي تم إطلاقه في أبريل 2025، نموذج تعلم متكامل، يشمل ورش عمل مباشرة نُظمت في مدينتي الرياض وجدة إضافة الى مدن أخرى عالمية، وخططًا ومحتوى تدريسي للمعلمين، إضافة إلى محتوى تعلم تفاعلي متاح عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

ووصل البرنامج عالميًا إلى 111.200 طالب ضمن 1100 مدرسة في السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة. وانطلاقًا من هذا النجاح يسعى صندوق الاستثمارات العامة و«فورمولا إي» إلى توسيع نطاق ومحتوى منصة البرنامج وذلك عبر تنظيم ورش عمل إضافية في مختلف مدن السعودية لتعزز إمكانية التعلم الإلكتروني من المنزل والفصول الدراسية، لتصبح المنصة الرقمية الرائدة عالميًا في هذا المجال، مما يتيح مزيدًا من الفرص للشباب للاطلاع والتفاعل مع مستقبل رياضة المحركات الكهربائية ومستقبل التنقل المستدام، من خلال محتوى تفاعلي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وتعد النسخة المطورة من منصة البرنامج وجهة رقمية تفاعلية للشباب، وأولياء الأمور، والمعلمين، تضم تجارب مخصصة لكل فئة، وتوفر للشباب الوصول إلى محتوى يشمل تحديات تفاعلية واختبارات وألعاب وجوائز لتسهيل تعلم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتحويلها لتجربة أكثر إمتاعًا وقابلة للمشاركة.

كما توفر المنصة لأولياء الأمور محتوى يعزز قدراتهم على دعم اهتمامات أبنائهم بهذا النوع من العلوم، ويساعدهم على استكشاف المسارات المهنية المستقبلية في مجال التنقل، وتتيح المنصة للمعلمين محتوى وخططًا وأنشطة تعليمية جاهزة وقابلة للاستخدام داخل الفصول الدراسية.

ويتمحور محتوى المنصة الجديد حول سيارة «فورمولا إي» الجيل الرابع الجديدة التي تم إطلاقها أخيرًا، مما يتيح الفرصة لمستخدمي المنصة للتفاعل مع أجواء سباقات الـ «فورمولا إي»، ويُعزز فهمهم لأحدث تقنيات ومعايير الاستدامة المُطبقة، ومسارات تطويرها، وسيتم تطوير محتوى المنصة بشكل دوري بما يعزز التجربة التفاعلية والتشاركية للشباب وأولياء الأمور والمعلمين حول العالم.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة شريكًا رئيسًا لبطولة «فورمولا إي»، وذلك في إطار التزام الصندوق بدعم رياضة المحركات الكهربائية والاستدامة ومستقبل التنقل.

وأوضح محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، أن برنامج «Driving Force Presented by PIF» صُمم لإلهام وتمكين جيل الشباب وتحفيزهم على الابتكار في مستقبل التنقل، وتعزيز المهارات الفنية للكفاءات الوطنية في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعات المستقبل.

وقال: «تأتي توسعة وتعزيز إمكانات التعلم الإلكتروني للمنصة في إطار التزام الصندوق بتحفيز نمو رياضة المحركات الكهربائية، وتطوير التنقل المستدام في السعودية والعالم».

ومن جهتها قالت جوليا بالي، نائبة رئيس الاستدامة في «فورمولا إي»: «يسعدنا توسعة نطاق وتحديث محتوى منصة برنامج Driving Force Presented by PIF بالشراكة مع صندوق الاستمارات العامة. حيث يهدف المحتوى الجديد الذي يرتكز على سيارة فورمولا إي الجيل الرابع الحديثة التي تم إطلاقها أخيرًا إلى إيجاد ترابط وتكامل بين رياضة السيارات الكهربائية الاحترافية، والتعليم الأكاديمي، مما يحفز اهتمام الشباب عالميًا بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ويعززه من خلال تجربة تعليمية تفاعلية ممتعة تهيئ الجيل القادم لمستقبل الابتكار».