الراجحي يخوض تحدي مونديال الفروسية

يشارك الفارس الأولمبي السعودي عبد الرحمن بن بدر الراجحي في منافسات قفز الحواجز ضمن بطولة العالم للفروسية 2026 بمدينة آخن الألمانية، التي تنظم من 19 إلى 23 أغسطس على الميدان الرئيس لأحد أعرق ميادين الفروسية في العالم.

ويبدأ الراجحي الجولة الأولى التأهيلية للفردي والفرق الأربعاء المقبل، ويخوض الثانية يومي الخميس والجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للفردي ونهائي الفرق، قبل أن تُختتم البطولة بالنهائي الفردي الكبير على الميدان الرئيس الأحد 23 أغسطس الجاري.

وتبث منافسات بطولة قفز الحواجز عبر قنوات «بي إن سبورت» و«CNBC Global» ومنصتي «FEI.TV» و«ClipMyHorse.tv».

ويعتمد الراجحي في منافسات القفز على جياد فينتاجو «VENTAGO» وهو الحصان الأساسي والأبرز في مسيرته الراهنة، والذي قاده لتتويج تاريخي بلقب كأس الملكة إليزابيث الثانية بكندا في يوليو الماضي بعد جولتين نظيفتين دون أخطاء على ارتفاع 1.60 متر.

إضافة إلى الجوادين هيرتبيت «HEARTBEAT W» ولورينزو «Lorenzo ES».