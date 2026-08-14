نيوم ينطلق بتكريس عقدة الفيحاء

افتتح فريق نيوم الأول لكرة القدم موسمه بشكل مثالي مكرسًا عقدته لنظيره الفيحاء بعد فوزه عليه 2-1، خلال المواجهة التي جرت الجمعة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.

وتقدم نيوم بهدف السبق عن طريق الإيفواري أمادو كوني عند الدقيقة 26، وعزز الجزائري سعيد بن رحمة النتيجة للفريق الشمالي بالهدف الثاني في الدقيقة 36.

وأكمل نيوم المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62، بعد طرد لاعبه علاء حجي بالبطاقة الحمراء إثر تدخله على الغيني ألفا سيمودي لاعب الفيحاء.

واستغل الفيحاء النقص العددي في صفوف منافسه، ليتمكن من تقليص الفارق عبر البرازيلي هوجو مورا في الدقيقة 75، لكن الوقت لم يسعفه للتعديل وتفادي الخسارة.

وبهذه النتيجة، حافظ نيوم على سجله الخالي من الخسارة أمام الفيحاء في ثلاثة لقاءات جمعتهما بدوري المحترفين «انتصارين وتعادل»، حاصدًا بذلك أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالموسم الجاري.