أولاينكا يدعم هجوم الوحدة

يصل المهاجم النيجيري بيتر أولاينكا إلى مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة للانضمام رسميًّا إلى فريق الوحدة الأول لكرة القدم، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

واتَّفقت إدارة نادي الوحدة، برئاسة حازم اللحياني، مع النيجيري، البالغ من العمر 30 عامًا، على تمثيل الفريق لمدة موسمٍ واحدٍ.

وانتهى عقد أولاينكا مع أبويل نيقوسيا القبرصي بعد نهاية الموسم الماضي، ما أتاح له الانتقال حُرًّا إلى «فرسان مكة» الذين يستعدون لموسم دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وقبله مواجهة الشباب، الأحد، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل محطة قبرص، مثَّل المهاجم النيجيري فرقًا أوروبيةً أخرى، أبرزها سلافيا براغ التشيكي، والنجم الأحمر الصربي، وجنت وزولته فاريجيم البلجيكيان.

وخلال فترته مع سلافيا براج، استُدعِي أولاينكا إلى منتخب بلاده، للمرة الأولى، حيث لعِب أربع مبارياتٍ دولية، بين 2019 و2022.

وأبرمت إدارة الوحدة صفقاتٍ أخرى، أجنبيةً ومحليةً، خلال الانتقالات الصيفية، دعمًا لتشكيل المدرب المقدوني الشمالي سلافتشي فوينيكسي، المُعيَّن الشهر الماضي.

ومن الأجانب، وقَّع النادي مع البرازيلي لويز مورالها، لاعب الوسط، والجناح الفنزويلي داروين جونزاليس، والكرواتي دينو خليلوزيتش، لاعب الوسط.

ويتطلَّع «فرسان مكة» للعودة إلى دوري روشن السعودي بعد غيابٍ لموسمٍ واحدٍ، أنهاه الفريق بعيدًا عن مراكز الصعود.