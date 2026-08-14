بطولة كندا.. أول ألقاب موسم إيجا

حصدت البولندية إيجا شفيونتيك لقبها الأول الموسم الجديد بعد فوزها السريع على ⁠الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 6-2 و6-3 في نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس لتمنح اللاعبة البولندية ​نفسها دفعة كبيرة من الثقة قبل انطلاق أمريكا المفتوحة.

وكان هذا أول نهائي تخوضه شفيونتيك في البطولة الإعدادية لأمريكا المفتوحة، واستمتعت اللاعبة الحاصلة على ستة ألقاب كبرى بدعم جماهير تورونتو التي ظلت تردد اسمها «إيجا! إيجا!» طوال المباراة، فيما رفرفت بعض الأعلام البولندية في المدرجات احتفالًا بمسيرتها نحو اللقب.

وقدمت إيجا أداءً قويًا وحاسمًا على الملاعب الصلبة، بينما عانت ريباكينا من كثرة الأخطاء، لتصبح في كثير ‌من فترات المباراة عدوة نفسها.

وخسرت إيلينيا إرسالها ‌مرتين في المجموعة الأولى، التي شهدت أيضًا إنقاذ ​شفيونتيك لنقطتي كسر إرسال، لتفرض ‌سيطرتها على مجريات اللقاء.

وارتكبت البالغة من العمر 27 عامًا، ‌12 خطأ سهلًا في المجموعة الافتتاحية، وعانت في توجيه ضرباتها بالدقة المطلوبة.

كما لم تتمكن بطلة أستراليا المفتوحة السابقة من استغلال إرسالها كسلاح مؤثر، إذ اكتفت بإرسال ساحق واحد فقط طوال المباراة، فيما نجحت إيجا في كسر إرسالها مجددًا في المجموعة ‌الثانية لتتقدم 3-2.

وعلى الرغم من خسارتها الشوط التالي، استعادت إيجا، صاحبة الـ25 عامًا، زمام المبادرة سريعًا، وحسمت الأشواط ⁠الثلاثة الأخيرة بثقة، ⁠قبل أن تنهي المباراة بضربة ناجحة في نقطة حسم المباراة، لتضع حدًا لفترة صيامها عن الألقاب.