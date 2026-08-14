روز بطلة الفراشة.. وبوبوفيتش يتوج بـ200م حرة

تُوّجت البلجيكية روز فانوتردايك على لقب سباق 100 متر فراشة، بينما فاز الروماني دافيد بوبوفيتشي بسباق 200 متر سباحة حرة للمرة الثالثة تواليًا الجمعة، محققًا بذلك ذهبيته السادسة في تاريخ مشاركاته في بطولة أوروبا للسباحة.

ورفع السبّاح البالغ 21 عامًا رصيده إلى ذهبيتين في النسخة الجارية في باريس العاصمة الفرنسية، وذلك بعد فوزه بسباق 100 متر حرة في وقت سابق من المنافسات.

وسجّل بوبوفيتشي زمنًا قدره 1:44.15 دقيقة، متفوقًا بفارق 0.40 ثانية على الليتواني توماس نافيكونيس في المركز الثاني، فيما نال البريطاني جيمس غاي الميدالية البرونزية بزمن 1:44.87 د.

وفرض بطل الألعاب الأولمبية في هذه المسافة سيطرته على السباق من البداية إلى النهاية، وظل متساويًا مع منافسيه قبل أن يبتعد عنهم في الأمتار الأخيرة.

وحافظت البلجيكية روز على لقب سباق 100 متر فراشة، بينما أحرزت الروسية إفجينيا تشيكونوفا التي تنافس تحت علم محايد، ذهبية سباق 200 متر صدرًا.

وسجّلت فانوتردايك البالغة 21 عامًا وصاحبة فضية بطولة العالم في هذه المسافة، زمنًا قدره 56.08 ثانية، وأحرزت الذهبية متقدمة بفارق 0.31 ثانية على الألمانية أنجلينا كولر، فيما نالت الروسية داريا كليبيكوفا التي تنافس تحت علم محايد أيضًا، البرونزية بزمن 56.76 ث.

وسجّلت تشيكونوفا 2:19.32 د، متفوّقة على البريطانية أنغاراد إيفانز (2:21.21 د) التي أحرزت لقب سباق 100 متر صدرًا الأربعاء، في المركز الثاني، فيما حصدت الإيرلندية مونا ماكشاري الميدالية البرونزية بزمن قدره 2:22.43 د.