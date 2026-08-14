ميلان يعير أتيكامي إلى ليون

عزَّز نادي ليون الفرنسي دفاع فريقه الأول لكرة القدم بالسويسري زاكاري أتيكامي قادمًا مه ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2027 دون خيار الشراء.

والتحق أتيكامي بميلان صيف 2025 قادمًا من يونج بويز السويسري مقابل عشرة ملايين يورو، وشارك في 29 مباراةً بكافة المسابقات، منها 27 في الدوري، وسجَّل هدفين، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.

ولم يُشارك اللاعب، المولود في جنيف عام 2004، في أي مباراةٍ دوليةٍ، لكنَّه خاض 17 لقاءً مع منتخب تحت 21 عامًا بين سبتمبر 2023 ومارس 2026.

ويواجه ليون، الذي يقوده البرتغالي باولو فونسيكا المدرب السابق لميلان، فريق فنربخشة التركي ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ذهابًا في تركيا وإيابًا في فرنسا.

ويفتتح الفريق منافسات الدوري الفرنسي بلقاء مضيفه تولوز، 22 أغسطس الجاري.