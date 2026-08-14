شاهدنا خلال الموسم الماضي بروز الحملة الكبيرة التي قام بها نادي الفتح بعنوان «الحساوي فتحاوي»، وهذه الحملة حققت نجاحاتٍ كبيرةً، وهي مستمرةٌ خلال هذا الموسم في عملية بناء هويةٍ خاصَّةٍ لنادي الفتح.

‏خلال هذا الأسبوع أعلن نادي الشباب عن حملةٍ جديدةٍ، أتمنى أن تكون عنوانًا لنادي الشباب في المرحلة المقبلة، وعنوان هذه الحملة، هو «شمالها شبابي»، والقصد هنا شمال مدينة الرياض. نادي الشباب هذا إرثه الجغرافي عبر التاريخ، ويقوم حاليًّا باستعادة هذا الأمر.

‏الأهم أن يستمر نادي الشباب على ذلك، وينزل للميدان في شمال مدينة الرياض للترويج لحملته، وأن يبدأ في استهداف مدارس شمال العاصمة، وأكاديمية شمال المدينة، ليبني على ما يملكه النادي.

‏شهدنا أيضًا منذ الموسم الماضي الشكل الذي يظهر فيه نادي أبها، والرسائل التي يرسلها حول المدينة، وأن نادي أبها نادي عسير بالكامل، ودعوته للقبائل، وهذا رائعٌ، والأهم أن تستمر الأندية في معرفة جمهورها، ومعرفة مناطقها الجغرافية المستهدفة في حملاتها من أجل تحقيق أثرٍ.

لا يمكن لنادٍ في مدينةٍ معينةٍ أن يُطلق حملةً يرغب من خلالها زيادة حضوره الجماهيري، ويستهدف كل أنحاء المملكة، بل يجب عليه أن يعرف جمهوره جيدًا، وأن يحدد الجغرافيا التي ينتمي لها، وأن يعمل على جمهورها من أجل تحقيق أثرٍ مستدامٍ في السنوات المقبلة، وهذا هو الأهم بالنسبة لكرة القدم السعودية.