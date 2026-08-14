إن بي أيه.. تمبروولفز يسحب قميص جارنيت

أعلن فريق مينيسوتا تمبروولفز، الجمعة، أنه سيسحب القميص رقم 21 الخاص بكيفن جارنيت، عندما يواجه فريقا آخر دافع الأسطورة المعتزل عن ألوانه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي أيه»، وهو بوسطن سلتيكس.

وسيصبح جارنيت وهو العضو في قاعة مشاهير كرة السلة، ثاني لاعب فقط في تاريخ تمبروولفز يتم سحب قميصه، بعد مالك سيلي صاحب القميص رقم 2، وذلك عقب وفاته في حادث سير عام 2000.

وقال النادي في بيان إن المراسم «ستكون محور احتفالات تمتد طوال الموسم تكريمًا للتأثير الاستثنائي لجارنيت على تمبروولفز وولاية مينيسوتا وجيل كامل من عشاق كرة السلة».

ويُعدّ جارنيت الهداف التاريخي لتمبروولفز، كما يتصدّر سجلات النادي في المتابعات والتمريرات الحاسمة والسرقات وصدّ الكرات، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ «إن بي أيه» الذي يتصدّر جميع هذه الفئات الخمس مع فريق واحد.

ويبقى جارنيت اللاعب الوحيد من مينيسوتا الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري في موسم 2003-2004.

وقاد جارنيت تمبروولفز إلى بلوغ الأدوار الإقصائية ثماني مرات تواليًا بين عامي 1997 و2004، إلا أنه أقصي من الدور الأول في المرات السبع الأولى، قبل بلوغ نهائي المنطقة الغربية عام 2004.

ولعب جارنيت أول 12 موسمًا في مسيرته مع مينيسوتا قبل انتقاله إلى بوسطن عام 2007.