كاريلي: خسرنا بسبب ارتباك البدايات

أرجع البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الخسارة أمام نيوم 1ـ2 في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي إلى ما وصفه بمعاناة لاعبيه من بعض الارتباك في بداية اللقاء.

ونقل الموقع الرسمي لنادي الفيحاء عن كاريلي قوله في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، الجمعة: «لم نظهر بالمستوى الذي كنا نطمح إليه وخططنا له قبل المباراة. عانينا من بعض الارتباك في البداية، وهو ما منح نيوم فرصة السيطرة على مجريات اللعب، وتسجيل هدفين».

وأضاف المدرب البرازيلي: «اضطررنا إلى إجراء تغييرٍ خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عملنا على تنشيط الفريق من خلال التبديلات، ونجحنا في تقليص الفارق، والعودة إلى أجواء المباراة».

واختتم مدرب الفيحاء حديثه بالقول: «وصلنا إلى مرمى المنافس في مناسباتٍ عدة، وصنعنا فرصًا للتسجيل، لكننا لم نُوفَّق في استثمارها وترجمتها بالشكل المطلوب».