الحصة الأخيرة

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اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته، الجمعة، تأهبًا لملاقاة الفتح على ملعب الأول بارك، السبت، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - النصر)