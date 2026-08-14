الحصة الأخيرة

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2026.08.14 | 11:18 pm
اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته، الجمعة، تأهبًا لملاقاة الفتح على ملعب الأول بارك، السبت، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - النصر)
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