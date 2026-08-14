18 انطلاقة ناجحة.. رباعية جديدة تفتتح مشوار الهلال

افتتح فريق الهلال الأول لكرة القدم مشواره في دوري روشن السعودي بإسقاط ضيفه الفيصلي 4ـ2، الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا»، مكرِّرًا النتيجة ذاتها التي استهلّ بها نسخة 2019ـ2020 من البطولة.

وجاءت ثلاثة من أهداف الهلال عن طريق ركلات جزاء، وهدف واحد فقط من كرة متحركة، وبالمثل ثنائية الفيصلي.

وأنهى صاحب الضيافة الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، واستطاع الفيصلي تسجيل هدفين قبل انتصاف الشوط الثاني، وضغط محاولًا إدراك التعادل لكنه استقبل هدفًا رابعًا بدد آماله.

وسجّل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الهلال الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وعزّز زميله البرازيلي مالكوم فيليبي، الجناح الأيمن، التقدم بالهدف الوحيد للفريق من كرة متحركة «د26».

وفي الدقيقة 28 انبرى البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، لتنفيذ ركلة جزاء أخرى، وأسكنها شباك الإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفيصلي.

وتقلصت النتيجة في الدقيقة 59 بفضل هدف سجّله الغيني ألكسندر ميندي، مهاجم الفيصلي، وبعد 5 دقائق أحرز زميله الكونغولي ثيو بونجوندا، الجناح الأيسر، هدفًا آخر باعثًا القلق في نفوس الهلاليين.

ووسط محاولات الفيصلي لتعديل النتيجة حصل «الأزرق» على ركلة جزاء ثالثة سجّل منها نيفيش هدفه الثاني والرابع للفريق في الدقيقة 82.

وقبل 6 أعوام، افتتح الهلال مشواره في الدوري بالانتصار على أبها بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الأولى.

وانطلقت رحلة الفريق بانتصار، للمرة الـ 18 من أصل 19 نسخة من بطولة دوري المحترفين التي استحدثت موسم 2008ـ2009.

ويبقى موسم 2012ـ2013 الوحيد الذي شهد انطلاقة هلالية متعثرة بتعادل 2ـ2 مع هجر.

وافتتح الفريق العاصمي مشواره عبر الجولة الأولى في جميع مواسم الدوري، باستثناء نسخة 2014ـ2015 التي بدأها بمباراة مقدّمة من الجولة الثانية هزم فيها العروبة 4ـ1.

ووضع الهلال 3 نقاط في رصيده مع انطلاق «روشن»، بينما سيدخل الفيصلي، العائد من دوري يلو، الجولة الثانية خالي الوفاض.