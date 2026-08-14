هداف الافتتاحيات.. مالكوم يوسع الفارق مع معتزلي الهلال

عزَّز البرازيلي مالكوم فيليبي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، صدارته قائمة هدّافي انطلاقات «الأزرق» ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد إحرازه هدفًا في لقاء الفيصلي، الجمعة، لحساب أولى جولات النسخة الجديدة من البطولة.

وجاء هدف مالكوم في الدقيقة 26 من المباراة، بعد ركلة حرة نفذها زميله البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، واصطدمت بدفاعات الفيصلي لتصل إليه الكرة ويُسكنها الشباك.

وزاد البرازيلي رصيده التهديفي في افتتاحيات الهلال ضمن بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت موسم 2008ـ2009، إلى 5 أهداف.

وسبق للجناح الهلالي تسجيل 3 أهداف «هاتريك» أمام أبها مهديًا الفريق انتصارًا 3ـ1 ضمن أولى جولات دوري 2023ـ2024.

وسجّل هدفًا في أولى جولات نسخة الدوري الماضية عندما فاز الهلال على الرياض 2ـ0.

ووسع مالكوم الفارق مع مواطنه تياجو نيفيز، وياسر القحطاني، وناصر الشمراني، النجوم المعتزلين المتساويين بثلاثة أهداف لكل منهم في الانطلاقات الزرقاء.

وافتتح الهلال مشواره عبر الجولة الأولى في جميع مواسم الدوري، باستثناء نسخة 2014ـ2015 التي بدأها بمباراة مقدّمة من الجولة الثانية هزم فيها العروبة 4ـ1.