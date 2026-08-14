«الهيجة».. مسار سياحي بين العارضة وفيفاء

يُشكِّل طريق «الهيجة» أحد المسارات السياحية التي تتناغم على امتدادها الطبيعة الجبلية مع المشاهد الريفية في منطقة جازان، ممتدًّا بين محافظتَي العارضة وفيفاء، ليمنح العابرين رحلةً، تتدرَّج من السفوح، والمزارع، والقرى الريفية وصولًا إلى مرتفعات فيفاء، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

ويمتدُّ الطريق نحو 20 كيلومترًا، ويمرُّ بقرية الصيَّابة والدقيقة في محافظة العارضة وصولًا إلى الهيجة في فيفاء، وسط تضاريسَ تتنوَّع بين الجبال، والأودية، والمساحات الزراعية، فيما ترسم المزارع والأشجار المنتشرة على جانبيه ملامح المشهد الريفي، وتزداد كثافة الغطاء النباتي خلال موسم الأمطار، لتتحوَّل الرحلة عبر الطريق إلى جزءٍ من التجربة السياحية قبل الوصول إلى الوجهة.

ويبرز الطريق بوصفه رابطًا بين محافظتين من أشهر محافظات جازان سياحيًّا، إذ تجمع العارضة بين الطبيعة الريفية والجبلية، والمزارع، والأودية، فيما تتميَّز فيفاء بجبالها، ومدرَّجاتها الزراعية، وقراها الممتدَّة على السفوح والقمم، ما يمنح الطريق قيمةً سياحيةً، تتجاوز دوره في التنقُّل بين المحافظتين.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية «واس» امتداد الطريق وسط الجبال، وتعرُّجاته بين السفوح والمزارع في مشاهد تتبدَّل على طول المسار بين الطرق الحديثة، والقرى الريفية، والمزارع والأشجار وصولًا إلى المرتفعات التي تزداد معها كثافة الخضرة، وتتداخل القمم مع السحب في الأجواء الماطرة.

وتُضفي الأمطار، التي تشهدها منطقة جازان خلال أغسطس الجاري، مزيدًا من الجاذبية على الطريق مع تجدُّد الغطاء النباتي، واخضرار السفوح، لتبرز على امتداده مواقعُ طبيعيةٌ، تستوقف المتنزهين ومحبي التصوير، خاصَّةً مع اعتدال الأجواء في المرتفعات خلال الإجازة الصيفية.