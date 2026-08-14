فرحة اللقب

توّجت البولندية إيجا شفيونتيك بلقب بطولة كندا المفتوحة للتنس عقب فوزها في المباراة النهائية على ⁠الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 6-2 و6-3 ،و تتصور مع كلب الملعب إيلواي، الجمعة.