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فرحة اللقب

2026.08.14 | 11:32 pm
توّجت البولندية إيجا شفيونتيك بلقب بطولة كندا المفتوحة للتنس عقب فوزها في المباراة النهائية على ⁠الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 6-2 و6-3 ،و تتصور مع كلب الملعب إيلواي، الجمعة.
فرحة اللقب

فرحة اللقب

فرحة اللقب

فرحة اللقب

فرحة اللقب

فرحة اللقب

فرحة اللقب

فرحة اللقب