قبل أتلتيكو.. روميرو يودع توتنام

ودع قلب الدفاع الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، ناديه وجماهيره قبل انتقاله المتوقع إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونشر روميرو، الذي انضم إلى توتنام 2021 وحمل شارة القيادة العام الماضي، رسالة على حسابه في تطبيق «إنستجرام» شكر فيها النادي والجماهير بعد خمسة مواسم قضاها في شمال لندن.

وكتب: «أغادر وقلبي مليء بالذكريات وفخور للغاية بكل ما عشناه وحققناه معًا».

وساعد روميرو توتنام على الفوز بالدوري الأوروبي 2025، وهو أول لقب للنادي منذ عام 2008، كما اختاره الاتحاد الأوروبي «يويفا» أفضل لاعب في البطولة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، توصل توتنام إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد على صفقة تبلغ 40 مليون يورو بما في ذلك المتغيرات.

وأضاف روميرو :«كنت يومًا ما واحدًا منكم. واليوم، أرحل وأنا واحد منكم إلى الأبد».

وشارك روميرو في كأس العالم 2026 وكان حاضرًا في النهائي الذي خسرته الأرجنتين أمام إسبانيا في 19 يوليو الماضي.