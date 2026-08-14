الثانية تواليا.. شيلتون بطل كندا

حقق الأمريكي بن شيلتون لقب بطولة كندا المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي، بعدما تغلب على مواطنه براندون ناكاشيما بنتيجة 6ـ3 و7ـ6 في النهائي، ليحرز ​ثاني ألقابه في بطولات الأساتذة والسابع في مسيرته.

وشهدت البطولة أول نهائي أمريكي خالص في إحدى بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة منذ فوز آندي روديك على ماردي فيش في سينسناتي عام 2003، في مؤشر إيجابي على قوة تنس الرجال الأمريكي قبل انطلاق أمريكا المفتوحة. ولا يزال روديك آخر أمريكي يتوّج ‌بلقب فردي الرجال في ‌البطولة الكبرى، بعدما حصد اللقب ​عام ‌2003.

ووصل ⁠شيلتون ​إلى كندا ⁠وسط سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، إذ ودع بطولة ويمبلدون من الدور الأول، وخرج من الدور الثاني في رولان جاروس، كما لم يحقق سوى انتصار واحد في أول أربع مشاركات له ببطولات الأساتذة هذا الموسم.

لكن اللاعب الأمريكي استعاد أفضل مستوياته على الملاعب الصلبة الكندية، وقدَّم أداءً لافتًا طوال ⁠مشواره نحو اللقب.

وفرض المصنف الخامس سيطرته على المجموعة الأولى، مستهدفًا باستمرار الإرسال الثاني لناكاشيما، ‌بعدما حافظ اللاعبان على إرساليهما حتى التعادل 3ـ3.

ونجح شيلتون في كسر إرسال منافسه ليتقدم 4ـ3 ⁠بفضل ⁠ضربة أمامية رابحة مستغلًا الإرسال الثاني، قبل أن يحقق كسرًا آخر في الشوط الأخير من المجموعة مع تراجع فعالية الضربات الأمامية لناكاشيما.

وأظهر ناكاشيما، الذي خاض أول نهائي له في بطولات الأساتذة، صلابة كبيرة في المجموعة الثانية ونجح في فرض شوط فاصل، لكن شيلتون استعاد زمام الأمور سريعًا، محققًا تقدمًا حاسمًا قبل أن ينهي المباراة بضربة أمامية رائعة ويحسم اللقب.

وبات شيلتون أول لاعب يحرز لقب كندا المفتوحة من دون خسارة أي مجموعة ​منذ فعلها نوفاك ​ديوكوفيتش عام 2016، كما أصبح أول لاعب ينجح في الدفاع عن لقبه في البطولة منذ رافائيل نادال عام 2019.