4 مواسم متتالية.. الاتفاق يكسب الجولة الأولى

فاز فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، للموسم الرابع على التوالي، في أولى جولات دوري روشن السعودي، مُحقِّقًا بذلك سابقةً على مستوى مشاركاته في البطولة التي انطلقت عام 2008.

وتغلّب الفريق 4ـ2 على ضيفه الرياض، مساء الجمعة في الدمام، لحساب باكورة جولات الموسم الـ 19 للمسابقة.

وتألّق المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي محرزًا ثلاثة أهداف «هاتريك»، بينها اثنان من علامة الجزاء، وأحرز مواطنه وزميله الجناح ريان ميسي هدفًا. في المقابل، لعِب الرياض أغلب دقائق المباراة منقوصًا، بسبب طرد مدافعه الأوروجوياني رودريجو أباسكال في الدقيقة 6.

مع ذلك، أدرك الفريق التعادل مرتين، وسجّل له الجناح الفرنسي تيدي أوكو، والغاني بيرنارد مينساه، لاعب الوسط.

وحتى الدقيقة 79، التي أحرز فيها ميسي هدف «النواخذة» الثالث، كانت النتيجة، في ملعب نادي الاتفاق، تشير إلى تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

وللموسم الرابع على التوالي، يفتتح الاتفاق مبارياته في دوري المحترفين بانتصار.

وفاز الفريق 2ـ1 على النصر، و1ـ0 على الشباب، و2ـ1 على الخلود، لحساب الجولة الافتتاحية من المواسم الثلاثة الماضية، على الترتيب.

وبنتيجة مباراة الرياض، حقق، لأوَّل مرة، الفوز في الجولة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية من المسابقة، متخطيًا ما فعله بين 2019 و2021 عندما كسِب مباراته في ثلاث جولات افتتاحية متتالية.

ويخوض «النواخذة» الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس، المعيَّن الصيف الجاري، بينما يستمر البرازيلي ماوريسيو دولاك في تدريب الرياض.