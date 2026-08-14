تشيلسي يتعاقد مع ساتباييف.. ويرسله إلى بيرنلي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، انضمام المهاجم الدولي الكازاخستاني داستان ساتباييف رسميًا إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم قادمًا من كايرات الكازاخي، حتى 2033، وسيقضي الموسم الجاري معارًا إلى بيرنلي المشارك في دوري الأولى «تشامبيونتشيب».

وأوضح النادي في بيان أن ساتباييف «18 عامًا» وقع عقده، بعد أن كان ضمن جولة الفريق التحضيرية بأستراليا وآسيا، وشارك في أربع مباريات خلال الرحلة، وسجّل هدفًا.

يتمتع ساتباييف بالقدرة على اللعب في جميع مراكز الهجوم، وأمضى أعوام تكوينه مع فريق كايرات وحصل على أول ظهور له مع الفريق الأول بعمر 15 عامًا في مايو 2024، وأكمل 58 مباراة وسجل 26 هدفًا.

وفي مارس 2025 أصبح أصغر لاعب يشارك منتخب كازاخستان بعمر 16 عامًا وسبعة أشهر وعشرة أيام، ولديه حتى الآن ثماني مباريات.

بهدفه الأول مع كازاخستان في نوفمبر 2025 في مباراة التعادل 1-1 ضد بلجيكا، أصبح كذلك أصغر لاعب يسجل هدفًا لبلاده بعمر 17 عامًا وثلاثة أشهر وثلاثة أيام.