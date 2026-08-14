«السعودية الكبرى».. الداود يخطف ذهبية الإبيه

توج السعودي جواد الداود بذهبية سلاح الإبيه وحصل على المركز الأول ضمن منافسات بطولة السعودية الكبرى للمبارزة، التي جرت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، الجمعة.

وحصل الكويتي حسن الفودري على المركز الثانية والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية والمركز الثالث إلى المصري فؤاد غريب.

وفي سلاح السايبر خطف الكويتي الميدالية الذهبية، فيما ذهبت الميداليتان الفضية والبرونزية إلى علي البحراني ومشاري البشير.

وفاز المصري عبدالرحمن طلبة بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح فويل، بينما نال الإماراتي خليفة الكعبي الميدالية الفضية والقطري أدهم الديب.

وجرت البطولة بمشاركة 163 مبارزًا ومبارزة يمثلون 9 دول، هي: «السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، والإمارات، ومصر، وعمان، وتشاد، والجزائر».

وتنافس المشاركون في الأسلحة الثلاثة: الإبيه، والسايبر، والشيش، وسط مشاركة واسعة في مختلف المنافسات التي يتضمنها برنامج البطولة.

وتعد بطولة السعودية الكبرى من البطولات المفتوحة أمام اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات ودول العالم، لمنح الفرصة للمبارزين السعوديين للاحتكاك بمنافسين من مدارس مختلفة، ورفع مستوى التنافس والخبرة الفنية.