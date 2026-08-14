الخيبري أساسيّا أمام الفتح.. وكوستا احتياطي

يتَّجه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على عبد الله الخيبري، لاعب الوسط، أساسيًّا في اللقاء أمام الفتح، السبت، فيما سيكون البرتغالي سامو كوستا على دكة البدلاء، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وحسبَ المصادر ذاتها، اعتمد المدرب الأسترالي في المناورة التي تخلَّلت الحصة التدريبية الأخيرة، الجمعة، على الخيبري في مركز المحور ضمن القائمة الأساسية قبل أن يزج بكوستا في الجزء الأخير منها، ما يُرجِّح وبشكلٍ كبيرٍ أن يبدأ الخيبري المباراة، المقرَّرة على ملعب الأول بارك.

كذلك، ظهر من خلال المناورة، طبقًا للمصادر، استقرار بوستيكوجلو على نواف بوشل، وسعد الناصر في مركز الظهيرين.

إلى ذلك، تأكَّد غياب البرتغالي كريستيانو رونالد، قائد الفريق، ونواف العقيدي، حارس المرمى، والمدافع عبد الإله العمري عن مواجهة الفتح حيث خلت قائمة الفريق من أسمائهم.

واختار المدرب الأسترالي قائمةً مكوَّنةً من 22 لاعبًا للقاء الفتح في بداية رحلة الفريق للدفاع عن لقب دوري روشن السعودي، ضمَّت ثلاثة حراس مرمى، هم البرازيلي بينتو ماتيوس، ومحمد العتيبي، وسلطان الماس، إضافةً إلى سعد الناصر، سالم النجدي، نواف بوشل، الإسباني إينيجو مارتينيز، الفرنسي محمد سيماكان، نادر الشراري، عبد الله الخيبري، علي الحسن، البرتغالي سامو كوستا، البرازيلي أنجيلو جابرييل، سامي النجعي، السنغالي ساديو ماني، البرتغالي جواو فيليش، أيمن يحيى، الفرنسي كينسجلي كومان، راكان الغامدي، سعد حقوي، محمد مران وعبد الله الحمدان.

واختتم الفريق النصراوي تحضيراته بتدريباتٍ مسائيةٍ في مركز «دار النصر»، بدأها المدرب بالتركيز على النواحي البدنية، وبعدها فرض تدريباتٍ تكتيكيةً عبر محطاتٍ متنوِّعةٍ، واختتمها بمناورةٍ، رسم خلالها ملامح التشكيلة الاساسية للقاء الفتح.