وكيل الحارس البلجيكي: كاستيلس مستمر

اقترب البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى فريق القادسية الأول لكرة القدم، من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد تقدُّمه في برنامجه العلاجي إثر إصابته في الورك، وفقًا لما أوضحه لـ «الرياضية» فهد أبو عايشة، وكيل أعماله. وكشف أبو عايشة عن أن الحارس سيدخل التدريبات الأسبوع المقبل، فيما لم تتأكَّد حتى الآن جاهزيته للمشاركة في اللقاء أمام الاتحاد، إذ سيتحدَّد موقفه وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي، ومدى جاهزيته الفنية والبدنية.

وأكد وكيل اللاعب، أن كاستيلس سيُكمل عقده مع القادسية، ولن يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان القادسية تعاقد مع البلجيكي، 10 يونيو 2024، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حرٍّ بعد نهاية عقده مع فولفسبورج الألماني. وخاض الحارس 72 مباراةً بقميص الفريق في مختلف المسابقات، وتُوِّج بجائزة القفاز الذهبي لدوري روشن السعودي موسم 2024ـ2025 بعد خروجه بشباك نظيفة في 14 مواجهة.