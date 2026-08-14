على ملعب الاتفاق.. ماء زمزم يروي اللاعبين

شرِب لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفِه الرياض من ماء زمزم، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، مساء الجمعة في الدمام، وكسِبها أصحاب الأرض 4ـ2 ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.

ورصدت عدسة «الرياضية» وضع قوارير من ماء زمزم، التي يوفّرها تطبيق «نسك» الإلكتروني، على أرضية الملعب، خلف الخطوط الجانبية. وظهر الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق، وهو يشرب منها خلال المواجهة.

ويوفّر تطبيق «نسك» قوارير ماء زمزم بحجم صغير، يزِن 330 مل للعبوة الواحدة.