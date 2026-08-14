سيميتش.. الصفقة تتعثر

توقَّفت مفاوضات نادي الاتحاد مؤقتًا مع إسبانيول بشأن انتقال الصربي يان كارلو سيميتش، مدافع الفريق الجدَّاوي، بنظام الإعارة لإعادة التقييم بسبب ضعف العرض المالي المقدَّم من النادي الإسباني، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تضمَّن العرض الشفهي دفع إسبانيول أقل من 25 في المئة من الراتب السنوي للاعب، الذي يُقدَّر بنحو أربعة ملايين يورو، ما أدى إلى توقُّف المفاوضات بين الناديين. وكانت «الرياضية» نشرت خبرًا، 29 يوليو الماضي، كشفت فيه عن وجود محادثات شفهية بين الاتحاد وإسبانيول بشأن انتقال سيميتش إلى الأخير سواء بنظام الإعارة، أو الانتقال، مع ضرورة الحصول أيضًا على موافقة اللاعب.