الرئيسية / الكرة السعودية

سوليناس: المستوى أرضاني.. و3 جزائيات هلالية رقم كبير

لإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، خلال مؤتمر صحافي بعد الخسارة أمام الهلال، الجمعة، في أولى جولات الدوري تصوير: عبد الإله المرحوم
الرياض ـ عبد الإله المرحوم 2026.08.15 | 12:18 am

أبدى الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه في مواجهة الهلال التي انتهت بفوز الأخير 4ـ2، الجمعة، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي، واصفًا احتساب 3 ركلات جزاء للمنافس بأنه «رقم كبير».
وعقب المباراة، قال المدرب في مؤتمر صحافي: «في الشوط الأول لم نكن جيدين، لكننا كنَّا حاضرين، وسعيد بتقدم مستوى اللاعبين خلال الشوط الثاني».
وأضاف: «حصلنا في الشوط الثاني على عدد من الفرص، من ضمنها فرصة تسجيل الهدف الثالث وإدراك التعادل. حدثت بعض الأخطاء ونعلم بها، والمباراة كانت صعبة، واستحق الهلال الفوز، وأشعر بالرضا عما قدَّمه اللاعبون».
وعلَّق على احتساب ثلاث ركلات جزاء للهلال في المباراة قائلًا: «الرقم كبير، لكن هذا يحدث في كرة القدم، وسنعمل على تدارك الأخطاء مع اللاعبين مستقبلًا».
وعن الإصابات العضلية التي عانى منها فريقه خلال اللقاء أوضح: «الإصابات العضلية لم تكن ملحوظة بشكل كبير، وما زلنا في بداية الموسم، والإجهاد العضلي يعد أمرًا طبيعيًّا»، مشيرًا إلى تأثر معسكر إعداد فريقه قبل بداية الدوري بتوالي انضمام اللاعبين الجُدد.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
Google News تابع آخر أخبار الرياضية على Google News
اقرأ أكثر عن: الهلال الفيصلي دوري روشن السعودي