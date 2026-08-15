دولاك: نريد فقط تطبيق القانون

اشتكى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، من الطقس والتحكيم، بعد الخسارة 2-4 من الاتفاق، مساء الجمعة في الدمام، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي، وطالب بتطبيق القانون.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي أعقب صافرة النهاية: «قدمنا مباراة جميلة، وكانت صعبة جدًا في هذه الأجواء».

وتعرّض الفريق العاصمي إلى نقصٍ عددي مبكّر، في الدقيقة 6، إثر طرد مدافعه الأوروجوياني رودريجو أباسكال، وأكمل حتى النهاية بعشرة لاعبين مقابل 11.

وقال دولاك: «حتى لو لعِبنا بزيادة عددية، بـ 15 لاعبًا، سيظل من الصعب تقديم مستوى جيد في هذا الطقس»، فيما تطرّق إلى هدف الاتفاق الأول، الذي أحرزه المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، قائلًا: «تلقينا أخيرًا محاضرات تحكيمية تناولت حالاتٍ حدثت إحداها في مباراة اليوم، وهي وقوف لاعبٍ أمام حارس المرمى، لكن حكم المباراة لم يطبّقها»، مشدّدًا: «نريد فقط تطبيق القانون».